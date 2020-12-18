Bayılana servet

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18 Aralık 2020 Cuma 00:27:00 - Güncelleme:18 Aralık 2020 Cuma 15:26:00

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Öterken nefesini yetiştiremeyince düşüp bayılan horozun görüntüleri sosyal medyada görenleri güldürdü. Fenomen horozun sahibinin peşine düşen alıcılardan arabayla takas teklifi bile geldi.

Denizli Merkezefendi ilçesi Üçler Mahallesi'nde yaşayan tekstil işçisi Okan Gökbudak'a ait Denizli horozu, uzun ötüşüyle görenleri şaşkına çevirdi. Kümesinde Denizli horozu ve tavuğu da yetiştiren Gökbudak'ın 1 yaşındaki horozu yaklaşık yarım dakika boyunca öttü. Öterken nefesi kesilen horoz, bayılıp yere devrildi. O anları cep telefonuyla kaydeden Gökbudak, görüntüyü sosyal medyadan paylaştı. Görüntü, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken, çok sayıda beğeni aldı.

ÇALINMASINDAN KORKUYOR

Horozunun fenomen olmasının ardından birçok teklif aldığını ifade eden Gökbudak, "Yurt dışında yaşayan bir kişi horozumu 1250 euroya satın almak istedi. Bir kişi de 25 bin lira değerindeki otomobiliyle takas teklifinde bulundu. Onlara horozumu satmayacağımı söyledim. Onu çok seviyorum. Satmayı asla düşünmüyorum. Çalınmasından korktuğum için yanımdan ayırmıyorum. Geceleri odamdaki kafese, gündüzleri ise işyerimdeki kümese bırakıyorum" diye konuştu.

Etiketler : Okan Gökbudak Denizli horozu horoz
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