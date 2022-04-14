Bayılan horozdan üzen haber

Denizli'de öterken nefesini yetiştiremeyip düşüp bayıldığını fark eden sahibinin sosyal medyadaki paylaşımı sonrası ünü dünyaya yayılan horoz, yakalandığı solunum yolları hastalığa dayanamayarak öldü. Sahibi Okan Gökbudak, "Horozumuz çok ünlüydü, tüm dünyada haberlere çıktı. Nazar veya göz mü değdi bilemedik, çok üzgünüm" dedi.

