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14 Nisan 2022 Perşembe 15:50:00 - Güncelleme:14 Nisan 2022 Perşembe 15:57:00

Bayılan horozdan üzen haber

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Denizli'de öterken nefesini yetiştiremeyip düşüp bayıldığını fark eden sahibinin sosyal medyadaki paylaşımı sonrası ünü dünyaya yayılan horoz, yakalandığı solunum yolları hastalığa dayanamayarak öldü.

Denizli'de öterken nefesini yetiştiremeyip düşüp bayıldığını fark eden sahibinin sosyal medyadaki paylaşımı sonrası ünü dünyaya yayılan horoz, yakalandığı solunum yolları hastalığa dayanamayarak öldü. Sahibi Okan Gökbudak, "Horozumuz çok ünlüydü, tüm dünyada haberlere çıktı. Nazar veya göz mü değdi bilemedik, çok üzgünüm" dedi.

Etiketler : Bayılan horozdan üzen haber Denizli Okan Gökbudak
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