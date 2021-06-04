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04 Haziran 2021 Cuma 18:31:00 - Güncelleme:04 Haziran 2021 Cuma 18:31:00

Batuhan'ın yüzünü güldüren yardım

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, babasının sırtında okuluna götürdüğü 10 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Batuhan Şahin, hayırseverlerin tekerlekli sandalye yardımı ile bu çileden kurtuldu. Belediye ekiplerinin evi ile okulu arasındaki yolu asfaltlamasıyla da okuluna rahatlıkla gidebilmenin sevincini yaşadı.

Halil ve Fatma Şahin çiftinin 3 çocuğundan ilki olan Batuhan'ı eğitiminden geri kalmaması için sırtında Dilek Mahallesi Küllümağara mevkisindeki Karakaya Baraj Gölü'nün kıyısında bulunan evlerinden bir kilometre uzaktaki okuluna yağmur, kar, çamur demeden engebeli yolları aşarak sırtında götüren babanın zorlu yaşam mücadelesinin haberleştirilmesinin ardından yetkililer harekete geçti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla ekipler, aileyi ziyaret ederek engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti. Daha sonra ev ile okul arasında yol yapım çalışmalarına başlayan ekipler, kısa sürede yolu asfaltlayarak ailenin mağduriyetini giderdi. Tekerlekli sandalyesiyle okula gidip gelen küçük Batuhan'ın mutluluğu ise gözlerine yansıdı.

Yurt içi ve dışından yardım için çok sayıda kişinin iletişime geçtiği aile, çocuklarını daha iyi şartlarda okula götürüp getirecek olmanın sevincini yaşıyor.

Baba Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yollarımız asfaltlandı, çamurdan kurtulduk. Artık Batuhan'ı rahat şekilde okula götürüp getirebiliyorum. Belediye ekipleri, evimizdeki eksiklerimizi de giderdi. Hepsinden Allah razı olsun. Bazı eksiklerimiz var onların da zamanla giderileceğini düşünüyorum. Yol yapılmadan önce Batuhan'ı okula götürüp getirirken çok zorlanıyordum. Çok şükür ev ile okul arasındaki yol asfaltlandı, eksikleri giderildi. Başka da sıkıntımız yok."

Şahin, oğlunun yolun yapılmasına çok sevindiğini anlatarak, "Batuhan çok mutlu. Sabahları okula artık rahat bir şekilde gidip geliyor." diye konuştu.

Etiketler : malatya batuhan şahin engelli hayırsever hediye
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