Batuhan'ın yüzünü güldüren yardım

Halil ve Fatma Şahin çiftinin 3 çocuğundan ilki olan Batuhan'ı eğitiminden geri kalmaması için sırtında Dilek Mahallesi Küllümağara mevkisindeki Karakaya Baraj Gölü'nün kıyısında bulunan evlerinden bir kilometre uzaktaki okuluna yağmur, kar, çamur demeden engebeli yolları aşarak sırtında götüren babanın zorlu yaşam mücadelesinin haberleştirilmesinin ardından yetkililer harekete geçti.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla ekipler, aileyi ziyaret ederek engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti. Daha sonra ev ile okul arasında yol yapım çalışmalarına başlayan ekipler, kısa sürede yolu asfaltlayarak ailenin mağduriyetini giderdi. Tekerlekli sandalyesiyle okula gidip gelen küçük Batuhan'ın mutluluğu ise gözlerine yansıdı.

Yurt içi ve dışından yardım için çok sayıda kişinin iletişime geçtiği aile, çocuklarını daha iyi şartlarda okula götürüp getirecek olmanın sevincini yaşıyor.

Baba Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yollarımız asfaltlandı, çamurdan kurtulduk. Artık Batuhan'ı rahat şekilde okula götürüp getirebiliyorum. Belediye ekipleri, evimizdeki eksiklerimizi de giderdi. Hepsinden Allah razı olsun. Bazı eksiklerimiz var onların da zamanla giderileceğini düşünüyorum. Yol yapılmadan önce Batuhan'ı okula götürüp getirirken çok zorlanıyordum. Çok şükür ev ile okul arasındaki yol asfaltlandı, eksikleri giderildi. Başka da sıkıntımız yok."

Şahin, oğlunun yolun yapılmasına çok sevindiğini anlatarak, "Batuhan çok mutlu. Sabahları okula artık rahat bir şekilde gidip geliyor." diye konuştu.