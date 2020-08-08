08 Ağustos 2020 Cumartesi 16:01:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2020 Cumartesi 16:01:00
Batman'ın Gercüş ilçesinde Batman'da 3 ev karantinaya alındı
Kaynak: AA
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Batman'ın Gercüş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 evde karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla koronavirüs testi pozitif çıkan 3 kişinin oturduğu ilçe merkezi, Güzelöz köyü ve Yamanlar köyünde 3 ev karantinaya alındı.
Sağlık ekiplerinin söz konusu adreslerdeki çalışması sürüyor.
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