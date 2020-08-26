Batman'da kadın cinayetti, 2 Çocuk annesi kurşunlara hedef oldu

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26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:19:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:01:00

Batman'da 2 çocuk annesi Ebru, eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Kaynak: DHA

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Batman'da, eski eşi Muhammed D. (25) tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan, 2 çocuk annesi Ebru Tekin (22), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan Muhammed D.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

Olay, dün akşam, Pınarbaşı Mahallesi Hamidiler Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Ebru Tekin, iddiaya göre, şiddet görmesi nedeniyle 15 ay önce boşandığı Muhammed D. ile karşılaştı. Eski eşler arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Muhammed D., üzerindeki tabancayı çıkarıp, Tekin'e 5 el ateş etti. Ağır yaralanan Ebru Tekin, kanlar içinde yere yığılırken, Muhammed D. ise olay yerinden kaçtı. Tekin, çevredekilerin yardımıyla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen 2 çocuk annesi Ebru Tekin, kurtarılamadı. Tekin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. 

Otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesi tarafından alınan Ebru Tekin'in cenazesi, Demirlipınar köyünde toprağa verilecek. Polisin, Muhammed D.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Öte yandan Ebru Tekin'in, eski eşi Muhammed D. tarafından vurulma anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, silahla vurulan Tekin'in yere yığıldığı anlar yer aldı. 

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