VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Altın hesaplarından TL'ye dönen nasıl kazanacak? İşte yeni sistemin tüm detayları
Memur ve emekliye ek zam!
İtiraf ve hazımsızlık!
Başkan Erdoğan ve Biden anlaşmıştı: İlk adım atıldı
Pandeminin sonu göründü
Alman giyim devi, Türkiye'de üretimini genişletiyor
Bakan Özer'den Kılıçdaroğlu'nun randevu talebine tokat gibi cevap!
HDP'li Buldan'dan ittifak itirafı
TURKSPORU'ndan 2021'de Madalya Rekoru
Merkez Bankası kur korumalı mevduatta geçerli günlük döviz fiyatlarını duyurdu
Görgü tanığı ilk kez konuştu
O dernek hakkındaki iddianame kabul edildi
Türkiye ve Çin anlaşmaya vardı!
"Türkiye'nin deneyimine ihtiyacımız var"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 TV'nin konuğu olacak
ABD'den savaş gemilerine dikkat çeken talimat
Bakan Akar'dan Kosova'nın tek Türk belediyesine ziyaret: Türkiye sizi hiçbir zaman unutmadı
Vandallar tarihi camiye açılmadan zarar verdi
Okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den son dakika açıklama
Otomobil fiyatları düşüyor!
TURKOVAC için randevular açıldı
At arabasıyla hediye dağıttı
Başkan Erdoğan imzaladı! 8 ilimiz için önemli karar
HDP-Taşnak ittifakı!
30 Aralık 2021 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:30 Aralık 2021 Perşembe 16:30:00

Batı'dan Doğu'ya İyilik Hareketi

ABONE OL

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde Trakya Elektrik Dağıtım AŞ çalışanları, "Ağrı'da köy çocuklarının hayallerine dokunmak ister misiniz?" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde Trakya Elektrik Dağıtım AŞ çalışanları, "Ağrı'da köy çocuklarının hayallerine dokunmak ister misiniz?" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı. Hayallerindeki oyuncakları anlatan çocukların isteklerinin yazdığı dilek zarfları, ağaca asıldı. Çalışanlar, seçtikleri zarftan çıkan oyuncağı alıp ağacın yanına bıraktı. Toplanan hediyeler Ağrı'da gönüllülerle yeni yılda 300 çocuğa ulaştırılacak.

TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, köy okullarındaki çocukların hayallerine dokunacakları için mutlu olduklarını söyledi. Destek olan İbrahim Çeçen Vakfına teşekkür eden Bilgili, şöyle konuştu: "3 yıldır bu projeyi uyguluyoruz. Burada amaç batıdan doğuya bir köprü kurmak. Ağrı'nın kırsal köylerinde çocuklara soruyoruz. Hayalinizdeki oyuncak nedir? Onlardan aldığımız bilgileri kağıda yazıyoruz. Bir dilek zarfı oluşturuyoruz. Bu dilek zarfını da Ağrı'dan 1800 kilometre uzaklıkta, Tekirdağ'daki şirketimizin girişinde panoya asıyoruz. Çalışanlarımız bu zarflardan alarak, bu çocukların hayallerine ortak oluyorlar, destek veriyorlar."

Personel müdürü Hülya Akman da "Ağrı'daki çocuklarımıza ulaşarak, onların hayalindeki oyuncakları almak istedik. Onların mutluğu bizim de mutluluğumuz olacak." ifadelerini kullandı.

Çalışanlardan Burak Baran ise çocukların hayatına dokunmanın çok anlamlı olduğunu dile getirerek, "Küçük kardeşlerimizin o güzel mutluluklarına ortak olmak, onlarla bu mutluluğu paylaşmak bizler için de çok mutluluk verici." dedi.

Etiketler : Trakya Elektrik Dağıtım AŞ tekirdağ Hülya Akman
Dedikodu grubum var

Dedikodu grubum var
Sinemada Masal Zamanı

Sinemada Masal Zamanı
13 ay sonra yine korona

13 ay sonra yine korona
Sahneye Eda'sız çıkmam

Sahneye Eda'sız çıkmam
Gazinoda nostaljik gece

Gazinoda nostaljik gece
Parayı elimde tutamadım

Parayı elimde tutamadım
Yeni yıl şarkısı

Yeni yıl şarkısı
Evi için gelen tekliflere hayret etmiş

Evi için gelen tekliflere hayret etmiş
İnkar etmediler

İnkar etmediler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER