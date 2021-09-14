Bastonu ve ziliyle sınır tanımıyor

7 Aylıkken sert zemine düşüp görme yetisinin yüzde 92'sini kaybeden Erkan Pehlivanoğlu, şimdi 43 yaşında ve pandemi döneminde aldığı kiloları vermek için 3 aydır her gün bastonu ve ziliyle koşuyor.

Caddebostan sahilinde kalabalığa rağmen koşu yapan Pehlivanoğlu, "Her akşam bu sahili 3 defa tur atıyorum, ortalama 14 kilometre koşu yaparak, 22 kilo verdim. Sınır tanımayı sevmiyorum" dedi.