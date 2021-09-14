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14 Eylül 2021 Salı 14:28:00 - Güncelleme:14 Eylül 2021 Salı 14:42:00

Bastonu ve ziliyle sınır tanımıyor

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Görme engelli Erkan Pehlivanoğlu, kalabalık sahilde bastonu ve ziliyle günde 14 kilometre koşuyor.

7 Aylıkken sert zemine düşüp görme yetisinin yüzde 92'sini kaybeden Erkan Pehlivanoğlu, şimdi 43 yaşında ve pandemi döneminde aldığı kiloları vermek için 3 aydır her gün bastonu ve ziliyle koşuyor.

Caddebostan sahilinde kalabalığa rağmen koşu yapan Pehlivanoğlu, "Her akşam bu sahili 3 defa tur atıyorum, ortalama 14 kilometre koşu yaparak, 22 kilo verdim. Sınır tanımayı sevmiyorum" dedi.

Etiketler : görme engelli baston zil yaşam haberleri
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