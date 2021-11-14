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14 Kasım 2021 Pazar 20:37:00 - Güncelleme:14 Kasım 2021 Pazar 20:37:00

Başkentte freni boşalan kamyon araçları ezdi

Kaynak: AA

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Başkentte freni boşalan kamyon, park halindeki araçları ezdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, 6 araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Keçiören Bölük Caddesi'nde park halindeki 06 BJ 5025 plakalı kamyonun freni boşaldı.

Önündeki aracı sürükleyerek ilerleyen kamyon, cadde üzerindeki apartmanın balkonuna çarparak Bizim Caddesi'nde park halindeki 06 YL 175 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Önünde sürüklediği araç ise çarpışmanın etkisiyle yolun karşına geçerek, 2 araca daha hasar verdi.

Çok sayıda polis, itfaiye ve ambulansın sevk edildiği kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonun da aralarında bulunduğu 6 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza bölgesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Etiketler : başkent kaza freni boşalan kamyon çarpışma yaşam haberleri
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