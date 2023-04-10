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10 Nisan 2023 Pazartesi 18:38:00 - Güncelleme:10 Nisan 2023 Pazartesi 18:38:00

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kaynak: AA

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Başkentte bazı yollar, yarın 11.00'de başlayacak AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na yönelik emniyet tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'den itibaren trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek toplantı sona erene kadar çevredeki bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.

Buna göre, Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Gar Kavşağı ile kavşağa bağlanan ve açılan yan varyantların tamamı (alt geçit hariç), Ulaştırma Kavşağı'ndan Gar Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, Ulaştırma Kavşağı'nın Gar Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı trafiğine kapatılacak.

Etiketler : Ankara emniyet başkent

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