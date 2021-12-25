Başkent'in simgesi Kuğulu Park buz tuttu

ANKARA'da etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava ile birlikte kentin simge noktalarından Kuğulu Park'taki süs havuzu, buz tuttu. Parktaki kuğu ve ördekler, buz üzerinde gezerken, güzel görüntüler ortaya çıktı. Parktaki kuğu ve ördekler, kış aylarında yiyecek sıkıntısına karşı düzenli olarak besleniyor.