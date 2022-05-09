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09 Mayıs 2022 Pazartesi 19:51:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2022 Pazartesi 19:51:00

Başkent barajları 1 yıllık suyu garantiledi

Kaynak: AA

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Kar eridi, barajlar doldu. Ankara'da barajların doluluk oranı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 10 arttı. Başkent'in yaz boyunca su sıkıntısı yaşaması beklenmiyor. Kentte hiç yağmur yağmasa bile yaklaşık bir yıl yetecek su bulunuyor.

Bu kış uzun sürdü. Önce kar sonra yağmur yağdı. Barajlardaki su miktarları yükseldi.

Ankara'da bu yaz su sıkıntısı yaşanmayacak.

Barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 40'ı geçti.

SU MİKTARI GEÇEN YILA GÖRE 115 MİLYON METREKÜP ARTTI

Ankara'daki geçen yıl bu dönem barajların toplam doluluk oranı yüzde 33,26 iken 9 Mayıs itibarıyla bu oran 41,81 seviyesinde.

Toplam 11 barajda geçen yıla göre 115 milyon metreküp fazladan su bulunuyor.

BAŞKENT'TE HİÇ YAĞMUR YAĞMASA BİLE BİR YIL YETECEK SU VAR

Ankara'da günlük ortalama 1,3 milyon metreküp su kullanılıyor. Şu anda barajlarda 471 milyon metreküp kullanılabilir su bulunuyor. Bu da hiç yağmur yağmasa bile Ankara'nın yaklaşık bir yıl yetecek suyu olduğu anlamına geliyor.

Eriyen kar ve yağmurun barajlardaki olumlu etkisini hazirana kadar sürdürmesi bekleniyor.

Etiketler : Ankara Başkent Su miktarı
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