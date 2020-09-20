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Basın Konseyinden Yunan gazetesine kınama
Basın Konseyi: Yunanistan'da yayınlanan Demokratia gazetesini nefretle kınıyoruz
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20 Eylül 2020 Pazar 00:16:00 - Güncelleme:20 Eylül 2020 Pazar 00:16:00

Basın Konseyinden Yunan gazetesine kınama

Kaynak: AA

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Basın Konseyi, Yunanistan'da yayınlanan Demokratia gazetesini, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik manşeti nedeniyle kınadı.

Basın Konseyi'nden yapılan açıklamada, basının asıl görevinin, barışın tesisine yardımda bulunmak olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan'da yayınlanan Demokratia (Demokrasi) gazetesinin manşetinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küfürlü sözleri, basının evrensel ilke ve kurallarını çiğnemektedir. Gazetenin küfür çizgisinde yayın yapmasını kabul etmediğimiz gibi, nefretle kınıyoruz. Kendileri gibi bazı Yunan halkının duygularını yansıtma işgüzarlığı sergileme çabasındaki gazetenin, bir ülke Cumhurbaşkanına en ağır küfrü manşetine çıkarması, Ege'deki barışçıl çabaları da dinamitlemektedir. Basının asıl görevi barışın tesisine yardım edici yayınlarda bulunmaktır."

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