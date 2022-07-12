Başarı için birlikte gaza basıyorlar

Küçük yaşta Türkiye Motokros Şampiyonası'nda mücadele eden 8 yaşındaki Melisa ve 5 yaşındaki Mimoza Mete kardeşler, tek kız sporcu olarak yarıştıkları 50 ve 65cc kategorilerinde birlikte derece almaya çalışıyor.

ÖNCE BİSİKLET SONRA MOTOSİKLET

Sakarya'da babaları Osman Hamdi Mete'den görerek motosiklet kullanmaya heves eden Melisa ile Mimoza, önce iki tekerlekli bisiklete binmeyi öğrendi. Daha sonra babalarının desteğiyle çok istedikleri motora kavuşan kardeşler, bu yıl lisans almalarının ardından Türkiye Motokros Şampiyonası'na katıldı.

İKİ YARIŞA KATILDILAR SIRADA İSTANBUL VAR

Şampiyonanın Afyonkarahisar ve Edirne etaplarında boy gösteren kardeşler, İstanbul etabı için de hazırlıklarını sürdürüyor. Sakarya Üniversitesi Adapazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü olan baba Osman Hamdi Mete, "Lisanslarını aldık. Onlar istediği sürece destek olmaya çalışacağım" diye konuştu.

Baba Osman Hamdi Mete, küçük kızı Mimoza'nın bir günde iki tekerlekli bisiklet sürmeyi öğrendiğini belirterek, "Bu işe başlarken yarışlarla ilgili pek planımız yoktu" dedi.



12 kişi arasında 6'ncı ve 7'nci olan kardeşlerin yarıştığı 50 ve 65cc'de başka kız sporcu yok. Mimoza, yaş olarak en küçük yarışçı. Kardeşler, derece alırlarsa, Balkan ülkelerinin bulunduğu şampiyonaya katılacak.



Melisa Mete "Motorla zıplıyorsun ve çok eğlenceli. Zevk alıyoruz, çok güzel oluyor. İlk yarışımda biraz heyecanlandım, sonra geçti. İleride ülkemi temsil etmek istiyorum" diye konuştu.



Mimoza Mete "Tulumumu, kolluklarımı, kaskımı giyiyorum. Birinci olmak istiyorum. Ben de hızlı gidiyorum, ablam da" ifadelerini kullandı.

