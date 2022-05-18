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18 Mayıs 2022 Çarşamba 23:35:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2022 Çarşamba 23:35:00

Başakşehir'de sitede çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: AA

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Başakşehir'de bulunan 21 katlı bir sitenin 17 katında yangın çıktı. 10 kişinin dumandan etkilendiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında, Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan 21 katlı sitenin 17 katındaki balkonda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan sitenin balkonundaki duman yan dairelere ve sitenin koridorlarında birikti.

İhbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 10 site sakini dumandan etkilenirken, ambulansta tedavi edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Etiketler : Yangın sağlık ekipleri Yangın itfaiye ekipleri Başakşehir
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