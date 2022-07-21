VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bartın'da selde hasar gören köprü yıkılıyor
En sevdiğimiz fast food ‘hamburger'
İngiltere'de liderlik yarışı: Aday sayısı 2'ye düştü
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Mehmetçiğe üst düzey koruma!
Sağlık Bakanı Koca: Bolu'da içme suyundan etkilenenlerin sayısı 98'e ulaştı
Diyarbakır'da Eren Abluka-23 Narko Terör Operasyonu başlatıldı
Kars'ta yapımı süren 120 metre yüksekliğindeki viyadükte sona doğru
California'da polis, silahla kaçtığını belirttiği siyahi kişiyi öldürdü
Ücretli yollardan ödemesiz geçiş cezalarına düzenleme
ALG Spor UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni çok önemsiyor
İçişleri Bakanlığı'ndan 'orman' genelgesi!
YKS'de ilk 100'de 57 imam hatipli var
İtalya'da Başbakan Draghi, istifasını sunmak üzere Cumhurbaşkanı'na gitti
Slovenya'da çıkan orman yangınında 1000 hektarlık alan yok oldu
Kripto para madencileri karlılıklarını koruma mücadelesi veriyor
MSB duyurdu! 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Tahran ziyaretinin Suriye operasyonuna etkisi
Yönetmen Erden Kıral son yolculuğuna uğurlandı
Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu
Orta Doğu ülkeleri turizm rotalarını Abant'a çevirdi
Kapadokya'da turistler hem yerin altını hem üstünü keşfe çıkıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'orman' genelgesi
Sivillere yönelik saldırı olmadı
21 Temmuz 2022 Perşembe 16:02:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2022 Perşembe 16:02:00

Bartın'da selde hasar gören köprü yıkılıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Bartın'da 27 Haziran'da meydana gelen selde hasar gören Kozcağız Köprüsü'nün yıkımına başlandı.

Selde en çok etkilenen bölgelerden Kozcağız beldesinde ayakları hasar gören 1963 yapımı Kozcağız Köprüsü'nde Karayolları ekiplerince yürütülen yıkım çalışmaları, yaklaşık 15 gün sürecek. 100 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğindeki köprünün yıkımının ardından yenisinin yapım çalışmalarına başlanacak.

Yaklaşık 3 ay sürecek yeni köprü yapım çalışmaları boyunca, ulaşım Karayolları tarafından yapılacak servis yoluyla sağlanacak.

Yeni duble yol projesinin içinde bulunan çalışmalara göre yapımına başlanacak köprü ise beton olarak inşa edilecek.

Bölgedeki çalışmalar dronla da görüntülendi.

Etiketler : Sel köprü Kozcağız Köprüsü
Rapçi Hadise

Rapçi Hadise
Sahne toplantısı

Sahne toplantısı
Doktorlar yaşayacak ki biz de yaşayacağız

Doktorlar yaşayacak ki biz de yaşayacağız
Demet'ten yeni bir şarkı

Demet'ten yeni bir şarkı
Sezona hamakta hazırlık

Sezona hamakta hazırlık
Sahnede yaşatıyorum

Sahnede yaşatıyorum
Serinlemek isteyenler sur dibine!

Serinlemek isteyenler sur dibine!
Ortadoğu'nun yeni yüzü

Ortadoğu'nun yeni yüzü
Konser var dinlenme yok

Konser var dinlenme yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX