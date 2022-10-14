Bartın'da maden ocağında patlama
Kaynak: TRT Haber-DHA
Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldiği öğrenildi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde saat 18.45 sıralarında yeraltında patlama meydana geldi.
Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Yer altında işçilerin olduğu bilgisi paylaşıldı.
Bartın Valisi Nurtaç Arslan bir patlama olduğunu, patlamanın neden kaynaklı olduğunun henüz net olmadığını söyledi.
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