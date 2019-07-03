03 Temmuz 2019 00:39 | Çarşamba
Bartın'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Haydar A. (32) idaresindeki 34 SV 1074 plakalı otomobil, Şiremirçavuş Mahallesi Polis Evi kavşağında Ziya Ö. yönetimindeki 74 BC 860 plaklı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Arda Ö. (10) ve Meryem Ö. (54) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA
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