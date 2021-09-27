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27 Eylül 2021 Pazartesi 10:48:00 - Güncelleme:27 Eylül 2021 Pazartesi 10:48:00

Baron savaşı! Ankara'daki seri cinayetlerin sırrı ortaya çıktı

Kaynak: Hürriyet

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Ankara'da farklı zamanlarda 5 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan seri cinayetlerin altından, "baronların güç savaşı" çıktı.

Ankara'da farklı zamanlarda 5 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan cinayet zincirinin altından 'baronların güç savaşı' çıktı. Kentte hakimiyet kurmak isteyen 2 farklı uyuşturucu çetesinin, güç savaşında aralarında çete lideri 'Dalin' lakaplı İsmail Altun'un da bulunduğu 5 kişi öldürüldü.

Hürriyet'in haberine göre dışarıdan getirdikleri uyuşturucuyu Ankara'da piyasaya süren, liderliğini 'Dalin' lakaplı İsmail Altun ile yine liderliğini Ünal Layık'ın yaptığı 2 uyuşturucu çetesi arasında güç savaşı çıktı. Aralarında çete lideri Altun'un da bulunduğu 5 kişi 2020 yılından sonra farklı tarihlerde silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Altun'u adamlarına öldürttüğü iddia edilen diğer çete lideri Ünal Layık tutuklanarak cezaevine gönderildi. Layık, uyuşturucu çetesini cezaevinden yönetmeye devam ederken, öldürdükleri 'Dalin' lakaplı İsmail Altun'a ait uyuşturucuya da el koyarak piyasaya sürmeye devam ettiği ileri sürüldü.

UYUŞTURUCULARI ZULALAMIŞLAR

Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, cezaevindeki çete lideri Ünal Layık adına dışarıda işleri yürüten Musa Yiğit'i takibe aldı. Yaklaşık 4 aylık teknik-fiziki takibin ardından başlatılan operasyonda Yiğit'in de aralarında bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı. Çetenin ana karargâh olarak kullandığı şehirden uzak villaya yapılan baskında çok miktarda uyuşturucu bulundu. Villanın bahçesinde, yakın bölgedeki tarlalarda yapılan kazılarda da toprak altına gömülmüş çok miktarda esrar, eroin ve metamfetamin çıkarıldı. Operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsatsız av tüfeği ile antika değeri olan 2 silah da ele geçirildi. Yiğit'in uyuşturucu ticaretinde elde edilen paralardan cezaevindeki çete lideri Layık ve çete adına Cinayet işleyenlerin ailelerine de pay ettiği belirlendi.

Etiketler : ANKARA CİNAYET SERİ CİNAYET BARON SAVAŞI Organize Suçlarla Mücadele
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