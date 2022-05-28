Bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi
Kaynak: AA
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada, kamyonda bulunan hafriyat yola dökülürken, otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu Kuruçeşme mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.
A.A. idaresindeki hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafriyat kamyonu savrularak yolun ortasında devrildi. Kamyonda bulunan tonlarca hafriyat yola döküldü.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazadan dolayı uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.