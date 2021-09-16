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16 Eylül 2021 Perşembe 19:30:00 - Güncelleme:16 Eylül 2021 Perşembe 19:30:00

Barışın elçileri

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Güneydoğu'da arazi anlaşmazlığı, kız kaçırma, hayvan otlatma gibi nedenlerle başlayan kan davalarını sonlandırmak için çabalayan 'barış elçileri' var. Tarafları barıştırmak için kimi zaman yıllarca mücadele eden elçiler, husumet bittiğinde onlarca can kurtarmış olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Güneydoğu'da arazi anlaşmazlığı, kız kaçırma, hayvan otlatma gibi nedenlerle başlayan kan davalarını sonlandırmak için çabalayan 'barış elçileri' var. Tarafları barıştırmak için kimi zaman yıllarca mücadele eden elçiler, husumet bittiğinde onlarca can kurtarmış olmanın mutluluğunu yaşıyor.

ARABULUCU GÖREVİ YAPIYORLAR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çeşitli gerekçelerle yaşanan olayların ardından aileler arasında başlayan ve kimi zaman yıllarca süren kan davalarının sona ermesi için devreye "barış elçileri" giriyor.

Toplumsal bir yara haline gelen kan davalarının sona erdirilmesi için "arabulucu" olarak devreye giren kanaat önderleri, mülki amirler, din alimleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bazen yıllarca süren girişimleri ile husumetin son bulması için mücadele ediyor.

KOVULMA PAHASINA ISRAR EDİLİYOR

Tepkilere ve kovulma pahasına rağmen sağduyu, sabır ve kararlılıkla girişimlerini sürdüren, bazı görüşmeler için kilometrelerce yol kateden "barış elçileri"nin çabası meyvelerini veriyor. Bölgede bugüne kadar yüzlerce aile barıştı. Barışı kabul eden aileler, düzenlenen törenle el sıkıştı, topluca yenilen barış yemeğinin ardından huzurla yaşamlarına devam etti. Husumetli ailelerin barışmasıyla can kayıplarının ve yaşanacak mağduriyetlerin de önüne geçildi. Barış elçileri tarafları ikna ettikten sonra barış yemeği veriliyor ve Kur'an-ı Kerim'in altından geçilip, yemin edilerek, barışma sağlanıyor.

Diyarbakır'da Hasenan Ailesi'nin ileri gelenlerinden Hasan Arslan, genellikle mağduriyete neden olan tarafın kendilerine ulaştığını ve olayın çözümü için yardım istediğini söyledi.

Etiketler : güneydoğu barış kavga arazi kavgası kan davası kız kaçırma
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