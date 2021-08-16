16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:00:00
Barış yemeği ile husumet bitti!
Mardin'in Derik ilçesinde Karataş ile Kömürcü aileleri arasında 1 yıl önce, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından başlayan husumet, birlikte yenen 3 bin kişinin katıldığı barış yemeği ile sonlandı.
Mardin'in Derik ilçesinde Karataş ile Kömürcü aileleri arasında 1 yıl önce, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından başlayan husumet, kanaat önderlerinin çabası ve 3 bin kişinin katıldığı barış yemeği ile sonlandı.