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16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:00:00

Barış yemeği ile husumet bitti!

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Mardin'in Derik ilçesinde Karataş ile Kömürcü aileleri arasında 1 yıl önce, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından başlayan husumet, birlikte yenen 3 bin kişinin katıldığı barış yemeği ile sonlandı.

Mardin'in Derik ilçesinde Karataş ile Kömürcü aileleri arasında 1 yıl önce, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından başlayan husumet, kanaat önderlerinin çabası ve 3 bin kişinin katıldığı barış yemeği ile sonlandı.

Etiketler : Mardin Derik ilçesi Karataş ile Kömürcü
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