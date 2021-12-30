30 Aralık 2021 Perşembe 23:56:00 - Güncelleme:30 Aralık 2021 Perşembe 23:56:00
Barış Pınarı bölgesindeki terör saldırısında DSİ personeli şehit oldu
Kaynak: AA
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Suriye'nin Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde PKK/YPG teröristlerince düzenlenen saldırıda DSİ personeli şehit oldu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen saldırıda Devlet Su İşleri Müdürlüğü personelinin şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, şehidin naaşının, yarın GAP Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacağı kaydedildi.