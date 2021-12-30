Barış Pınarı bölgesindeki terör saldırısında DSİ personeli şehit oldu

Barış Pınarı bölgesindeki terör saldırısında DSİ personeli şehit oldu

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen saldırıda Devlet Su İşleri Müdürlüğü personelinin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, şehidin naaşının, yarın GAP Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacağı kaydedildi.