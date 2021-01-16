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16 Ocak 2021 Cumartesi 22:36:00 - Güncelleme:17 Ocak 2021 Pazar 10:48:00

Barınaklardaki köpek sayısı pandemide arttı

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Koronavirüsün hayvanlardan bulaştığını düşünen bir çok kişi köpeklerini barınaklara terk etti. İstanbul Çekmeköy'de barınak işleten Bilgehan Tufanoğlu, "Pandemi döneminde barınağa gelen köpek sayısında ortalama yüzde 40-50 oranında bir artış söz konusu oldu. Sokakta savunmasız kalan hayvanlarımızı barınağımızın çatısı altına almak zorunda kaldık" dedi.

Duru Patiler Sokak Hayvanları Koruma Derneği tarafından sokağa terk edilen, şiddet gören kedi ve köpekler İstanbul Çekmeköy'de bir barınakta koruma altına alınarak bakımları yapılıyor. Derneğin Başkan Yardımcısı Bilgehan Tufanoğlu, "Dernek olarak sokaktan kurtulan sahipsiz ya da sahiplenip sokağa terk edilmiş, trafik kazası geçirmiş, şiddet görmüş köpekleri himayemize alıyoruz. Veteriner kontrollerini yaptıktan, ilaçlarını verdikten sonra sosyal medya aracılığı ile ömürlük yuvalarına kavuşacak sahiplendirme ilanları veriyoruz. 10-15 köpekle yola çıkmıştım. Şimdi 150'ye yakın köpek ve 50'ye yakın kedimiz var. Hepsi bir yuva bekliyor" dedi.

PANDEMİ BARINLARI DA VURDU

Bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi döneminde barınaktaki köpek sayısının arttığını söyleyen Tufanoğlu, "Pandemi döneminde barınağa gelen köpek sayısında ortalama yüzde 40-50 oranında bir artış söz konusu oldu. Koronanın hayvanlardan bulaştığına inanan insanlar köpeklerini kedilerini sokağa terk ettiler. Sokakta savunmasız kalan hayvanlarımızı barınağımızın çatısı altına almak zorunda kaldık" diye konuştu. Tufanoğlu, kurtarılacak hayvanlar için tüm ihbarları dikkate aldıklarını ve her cana el uzatmak için çabaladıklarını ifade etti. Bilgehan Tufanoğlu, "Kendi sokağında ya da çevresinde kurtarmış evinde bakma imkanı olmayan insanlar mama karşılığında ya da veteriner masrafları karşılığında bize de destek amaçlı köpeklerini buraya getiriyorlar. Burada bakılmasını sağlıyorlar. Onlar da hem kendi köpeklerine hem bizlere destek oluyorlar" dedi.

Etiketler : Bilgehan Tufanoğlu barınak hayvan
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