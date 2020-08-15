Barbar Yunanistan ölüme terk etti, Türkiye kurtardı
Kaynak: İHA
Mülteci konusunda barbarca tutum sergileyen Yunanistan'ın kara sularımıza geri ittiği 26 mülteci sahil güvenlik güçlerimizce kurtarıldı
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot içerisinde 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
13 Ağustos tarihinde saat 17.25 sıralarında Foça ilçesi Aslanburnu mevkisinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Bilgi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmeni kurtardı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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