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12 Eylül 2021 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:12 Eylül 2021 Pazar 16:00:00

Baraj suyu çekildi mezarlık ortaya çıktı

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Erzurum'daki Palandöken Barajı Çat İlçesi bölgesinde 6 yıl önce su tutmaya başladı.

Baraj göletinin dolmasıyla bölgede daha önce boşaltılan eski 5 mahalleye ait mezarlık da sular altında kaldı. Bu yıl yurt genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle baraj sularının çekildiği bölgedeki mezarlığın da bir kısmı gün yüzüne çıktı. Bölgede mezarlıklara ait olduğu tahmin edilen çok sayıda kemik parçası görüldü.

Bölgede çobanlık yapan Ağa Tanas, baraj nedeniyle dedelerinin mezarlığının sular altında kaldığını söyledi. Bu nedenle bölge halkının cenazelerini artık farklı bir yerdeki mezarlığa defnettiğini ifade eden Tanas, "Baraj suları çekelince eski mezarlıklar da ortaya çıkmış, kemikler falan da çıkmış." dedi.

Etiketler : baraj suyu mezarlık yaşam haberleri
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