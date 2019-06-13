Bankaya yatırmak istediği 110 bin lirası gasbedildi

İstanbul Tuzla'da daha önceden bir bankadan çektiği parayı iş yerine getiren Tuncay K., bu parayı başka bir bankaya yatırmak için İçmeler Mahallesi'ndeki bir banka şubesine gitti.

Banka şubesine gelen Tuncay K.'nin önü, bankaya girmeden kendisini takip ettiği belirtilen 3 kişi tarafından kesildi.

Tuncay K.'nin elindeki poşette bulunan 110 bin lirayı gasbeden 3 şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tuzla Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

(AA)