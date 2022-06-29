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29 Haziran 2022 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:29 Haziran 2022 Çarşamba 17:00:00

Balon pilotu okulu yeniden açıldı

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Türk Hava Kurumu (THK) Eskişehir'in İnönü ilçesinde 1996 yılında açtığı Türkiye'nin ilk balon uçuş okulunu, 9 yıl aranın ardından Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yeniden faaliyete geçirdi.

Türk Hava Kurumu (THK) Eskişehir'in İnönü ilçesinde 1996 yılında açtığı Türkiye'nin ilk balon uçuş okulunu, 9 yıl aranın ardından Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yeniden faaliyete geçirdi.

Kapadokya bölgesinde açılan okulda eğitimlerini tamamlayan adaylar sportif havacılıkta balon uçurabilecek, 20-28 kişilik balonlarda 2'nci pilot (gözlemci) olarak uçabilecek.

THK Kayyumu H. Abdullah Kaya, "15 öğrencimizle eğitimlere başladık" dedi.

Etiketler : Balon pilotu okulu yeniden açıldı THK Kayyumu H. Abdullah Kaya Eskişehir
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