Balon pilotu okulu yeniden açıldı
Türk Hava Kurumu (THK) Eskişehir'in İnönü ilçesinde 1996 yılında açtığı Türkiye'nin ilk balon uçuş okulunu, 9 yıl aranın ardından Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yeniden faaliyete geçirdi.
Türk Hava Kurumu (THK) Eskişehir'in İnönü ilçesinde 1996 yılında açtığı Türkiye'nin ilk balon uçuş okulunu, 9 yıl aranın ardından Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yeniden faaliyete geçirdi.
Kapadokya bölgesinde açılan okulda eğitimlerini tamamlayan adaylar sportif havacılıkta balon uçurabilecek, 20-28 kişilik balonlarda 2'nci pilot (gözlemci) olarak uçabilecek.
THK Kayyumu H. Abdullah Kaya, "15 öğrencimizle eğitimlere başladık" dedi.