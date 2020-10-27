Balkondan mezarını izliyor

Kendi kazdığı mezarını türbeye çeviren 86 yaşındaki adam, mezar taşını da hazırladı. Ölüm tarihini boş bıraktığı mezar taşına, ‘Ruhuna Fatiha’ yazan Delibaş, türbe mezara 6 yıl önce vefat eden eşi Emine Delibaş’ı defnetti.

Evinin balkonundan gün boyu türbe mezarını izleyen Delibaş, "Mezarı herkes benim yaptığım gibi özenli yapamaz. Onlar acele yapar. Mezara da su gelsin diye yağmur sistemi de yaptım. Yağmur yağdığında su mezara inebiliyor" diyor.