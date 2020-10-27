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27 Ekim 2020 Salı 21:49:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 15:49:00

Balkondan mezarını izliyor

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Rize'nin Ardeşen İlçesi'nin Duygulu Köyü Cami Mahallesi'nde oturan emekli inşaat ustası İsmail Delibaş, 31 yıl önce kendi mezarını yaptırmaya karar verdi.

Kendi kazdığı mezarını türbeye çeviren 86 yaşındaki adam, mezar taşını da hazırladı. Ölüm tarihini boş bıraktığı mezar taşına, ‘Ruhuna Fatiha’ yazan Delibaş, türbe mezara 6 yıl önce vefat eden eşi Emine Delibaş’ı defnetti. 

Evinin balkonundan gün boyu türbe mezarını izleyen Delibaş, "Mezarı herkes benim yaptığım gibi özenli yapamaz. Onlar acele yapar. Mezara da su gelsin diye yağmur sistemi de yaptım. Yağmur yağdığında su mezara inebiliyor" diyor.

Etiketler : Emine Delibaş BALKON MEZAR
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