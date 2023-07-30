Balıklıgöl'ü dalgıçlar temizliyor

Şanlıurfa'da sel felaketinden etkilenen Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl'de, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar tarafından dip temizliğine başlandı. Balıklıgöl'e giren 3 dalgıç, suya atılmış malzemeleri filelerle dışarıya çıkarttı. Sudan çıkarılan malzemeler arasında gözlük, oyuncak, cep telefonu, metal plastik ve cam atıklar olması dikkati çekti.

