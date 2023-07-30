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30 Temmuz 2023 Pazar 13:55:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 13:55:00

Balıklıgöl'ü dalgıçlar temizliyor

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Şanlıurfa Balıklıgöl'de, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar tarafından dip temizliğine başlandı.

Şanlıurfa'da sel felaketinden etkilenen Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl'de, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar tarafından dip temizliğine başlandı. Balıklıgöl'e giren 3 dalgıç, suya atılmış malzemeleri filelerle dışarıya çıkarttı. Sudan çıkarılan malzemeler arasında gözlük, oyuncak, cep telefonu, metal plastik ve cam atıklar olması dikkati çekti.

Etiketler : şanlıurfa balıklıgöl dip temizliği
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