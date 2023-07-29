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29 Temmuz 2023 Cumartesi 17:24:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2023 Cumartesi 17:24:00

Balıklıgöl'de temizlik çalışması yapıldı

Kaynak: IHA

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Şanlıurfa'da sel felaketinden etkilenen tarihi Balıklıgöl'de dalgıç polisler tarafından temizlik çalışması yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler ve 15 Mart'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl'e giren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 3 dalgıç polis ekibi, suya atılmış malzemeleri filelerle dışarıya çıkarttı. Sudan çıkarılan malzemeler arasında oyuncak tabanca, cep telefonu, gözlük, metal plastik ve cam atıklar yer aldı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, dalgıç polislerin Balıklıgöl'deki çalışmalarını yerinde inceleyerek, bilgi aldı.

Etiketler : Şanlıurfa sel felaketi Balıklıgöl temizliği
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