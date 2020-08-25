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25 Ağustos 2020 Salı 10:13:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2020 Salı 10:13:00

Balıkesir'de tarlaya koyun girdi tartışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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Tarlaya koyun girdi diye iki komşu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların konuştuğu kavgada iki kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'de, tarlaya koyunların girmesi yüzünden çıkan kavga iki hayata mal oldu. Komşusu Nedim Kaya'yı (44) öldüren Ramazan Eklioğlu (44), olay yerine yakın bir noktada tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu. Kaya ve Eklioğlu'nun cenazeleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki kırsal Karaoğlanlar Mahallesi’nde meydana gelen olayda tarlasına giren domuzları kovmak için arazisinin bulunduğu bölgeye giden Kaya, burada Eklioğlu’na ait koyunların tarlasına girdiğini gördü.

Bunun üzerine iki komşu arasında başlayan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Eklioğlu, yanında bulunan ruhsatsız av tüfeği ile Kaya’ya ateş etti. Bölgeye ihbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Nedim Kaya’nın öldüğünü tespit etti.

Olay yerinden kaçan katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, olayın meydana geldiği Karaoğlanlar Mahallesi’nde bir ağılda Eklioğlu’nun da cansız bedenini buldu.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı kriminal çalışma sonrasında Eklioğlu’nun da tüfek ile vurularak öldüğünü tespit etti. Eklioğlu’nun olay sonrasında intihar ettiği tahmin ediliyor. Kaya ve Eklioğlu’nun cenazeleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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