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04 Ağustos 2023 Cuma 17:26:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 17:26:00

Balıkesir'de orman yangını

Kaynak: AA

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı kırsal Damlalı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı 52 personelden oluşan ekipler sevk edildi.

Ekipler, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracının yanı sıra bir uçak ve 2 helikopterle alevleri söndürmeye çalışıyor.

Etiketler : balıkesir burhaniye orman yangını
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