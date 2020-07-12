Balıkesir'de korkutan deprem!
Balıkesir'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD: 3.4 OLARAK GÜNCELLEDİ
Balıkesir'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'tan alınan bilgiye göre, saat 15.14'te Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hafif şiddetteki deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 12, 2020
BAYAT-(BALIKESIR) https://t.co/0AKqBUheIj
12.07.2020, 15:14:01 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 6.9 km#Kandilli
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