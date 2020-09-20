Balıkesir Ayvalık'ta orman yangını: Bazı evler boşaltıldı

Balıkesir Ayvalık'ta orman yangını: Bazı evler boşaltıldı

Saat 21.30 sıralarında Ayvalık ilçesi Hakkıbey Yarımadası'nda ormanlık alanda yangın çıktı.

Vatandaşların durumu bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekip sevk edildi.

BAZI EVLER BOŞALTILDI

Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Rüzgarın da etkisiyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülürken, çevredeki evler tahliye edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.