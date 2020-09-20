Balıkesir Ayvalık'ta orman yangını: Bazı evler boşaltıldı
Kaynak: İHA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Hakkıbey Yarımadası'nda orman yangını çıktı. Tedbir amacıyla bazı yerleşim yerleri boşaltıldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Saat 21.30 sıralarında Ayvalık ilçesi Hakkıbey Yarımadası'nda ormanlık alanda yangın çıktı.
Vatandaşların durumu bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekip sevk edildi.
BAZI EVLER BOŞALTILDI
Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Rüzgarın da etkisiyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülürken, çevredeki evler tahliye edildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
- Balıkesir Ayvalık'ta orman yangını: Bazı evler boşaltıldı
- Ağrı'da feci kaza! Abdurrahman Avcı hayatını kaybetti
- Kayseri'de dağlık alanda kaybolan 4 kişi kurtarıldı
- Basın Konseyinden Yunan gazetesine kınama
- İçişleri Bakanlığı: Hakkari kırsalında, 2 terörist etkisiz hale getirildi
- Afyonkarahisar'da 23 asker karantinaya alındı