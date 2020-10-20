Balıkçıların ağına takıldı: Tek gözlü ve beyaz!
Kaynak: DHA
Endonezya'da balıkçıların ağına takılan köpekbalığı, görenleri şaşkına çevirdi. Köpekbalığının tek gözü olduğu ve beyaz olduğu görüldü.
Endonezya’nın Maluku bölgesinde balıkçılar, ağlarına takılan köpekbalığının görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Balıkçıların 10 Ekim’de yakaladığı köpekbalığının tek gözlü olduğu ve renginin tamamen beyaz olduğu görüldü.
Uzmanlar, köpekbalığının genetik nedenlerle ortaya çıkan ‘cyclopia’ olarak bilinen tek gözlülük ve albino hastalığı bulunduğunu açıkladı.
- Balıkçıların ağına takıldı: Tek gözlü ve beyaz!
- Feci kaza: Selin öldü, erkek kardeşi yaralı
- Bursa-İstanbul deniz otobüsünde sefer iptalleri
- Yemen'de tarım arazilerini çöl çekirgeleri istila etti
- Aydın'da meydana gelen toprak kaymasıyla ortaya çıktı! İnşaat temelinden kafatası ve kemik çıktı
- Hakkari'de zehir tacirlerine darbe! 32 kilo eroin ele geçirildi