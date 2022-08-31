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31 Ağustos 2022 Çarşamba 20:13:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2022 Çarşamba 20:13:00

Balıkçılar av için mavi sulara açıldı

Kaynak: AA

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Yarın başlayacak avlanma sezonu öncesinde Çanakkale ve İzmir'de balıkçılar mavi sulara açıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, av yasağının bu gece yarısı itibarıyla sona erecek olmasından dolayı balıkçıların denize açılıp ağlarını mavi sulara bırakacağını söyledi.

Turan, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2022-2023 av sezonu için düzenlenen törene katıldı.

Burada konuşan Bülent Turan, Çanakkale'nin özel bir kent olmasının yanında aynı zamanda balıkçılık kenti olduğunu belirtti.

Bugün balıkçılar için düzenlenen törende bir araya geldiklerini ifade eden Turan, "Av yasaklarımız bu akşam itibarıyla bitiyor. Besmeleyi çekerek denize açılıyoruz. Çanakkale'miz 671 kilometre sahil uzunluğuyla Türkiye'nin ikinci uzun sahili olan güzel bir ilimiz. Avcılık çeşitliliği bakımından çok örnek bir ilimiz. Birçok deniz ürününün içinde barındırıldığı özel bir ilimiz. Çanakkale'mizde 12 bin balıkçımız var. Ortalama olarak balıkçılarımızın yarısı fiili olarak bu işi yapıyor. 835 adet balıkçı teknemiz var, 23 barınağımız var. 9 tane ihracat yapan 14 tane su ürünleri işletme tesisimiz var. 6 adet midye üretim tesisimiz var. Balıkta da iddialı olan bir ilimiz var. Karabiga karidesimiz var. Tescili yapılan çok özel bir karides, ekonomik değeri çok daha fazla diğerlerine göre. Bu bölgede balıkçılığın artması için yoğun mesaimiz var. Bu sene Çanakkale'mizin göletlerine 1,5 milyon kadar tatlı su balığı bıraktık. Hem denizlerimizde hem de tatlı sularımızda balıkçılığın gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Çanakkale Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Erhan Çiftçi ise 4,5 aydan bu yana istirahatte olduklarını, tekne ve ağlarının bakımlarını yaptıkları belirterek, "İnşallah hayırlısıyla iyi bir av sezonu bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber de şöyle konuştu:

"Bu gece yarısından itibaren inşallah ilk ağlarımızı denize atacağız. Bu yıl denizlerimizde muazzam bir balık var. Çok heyecanlıyız. İki yıldır müsilaj nedeniyle sezonlar sıkıntılı geçmişti ancak bu yıl denizlerimiz çok iyi görünüyor. Hep birlikte inşallah vatandaşlara daha ucuza balık yedirmeye çalışacağız."

Dua edilmesinin ardından denize açılan balıkçılar, av alanlarına giderek yasağın sona ereceği saati beklemeye başladı.

Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İzmir'de halat çözen balıkçılar av için mavi sulara açıldı

Yarın başlayacak avlanma sezonu öncesinde Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'nda uğurlama töreni düzenledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, törende, ecdadın kanıyla, canıyla suladığı bu vatanın çok kıymetli olduğunu, bu toprakları vatan kılanların her türlü nimetiyle istifade edilmesini sağladığını ifade etti.

Etiketler : Bülent Turan İzmir avlanma sezonu
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