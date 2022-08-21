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21 Ağustos 2022 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2022 Pazar 16:00:00

Balık Adam değerli eşya avında

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "balık adam" lakabıyla tanınan 32 yaşındaki dalgıç Hüseyin Özkurt, hem gönüllü olarak deniz dibindeki atıkları temizliyor hem de talep üzerine denize düşen değerli eşyaları tüplü dalışla çıkartıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "balık adam" lakabıyla tanınan 32 yaşındaki dalgıç Hüseyin Özkurt, hem gönüllü olarak deniz dibindeki atıkları temizliyor hem de talep üzerine denize düşen değerli eşyaları tüplü dalışla çıkartıyor. Balık Adam, insanların denize düşürdükleri, maddi ve manevi değeri bulunan eşyaları çıkartıp sahiplerine teslim ederek, bu işten gelir elde ediyor.

Özkurt, çocukluktan bu yana denizlerde olduğunu ve dalışa merakı sayesinde de bu sektöre yönelmek istediğini söyledi. Denizde kendisini daha özgür hissettiğini ifade eden Özkurt, yaklaşık 10 yıl önce amatör olarak başladığı dalışla son 7 yıldır profesyonel olarak ilgilendiğini belirtti. Denizlerde huzur bulduğunu anlatan Özkurt, "İnsanların isteklerini, aldığım dalış eğitimleri sayesinde daha iyi karşılayabiliyorum. Şu anda çok daha iyi konuma geldim. İnsanlar bana telefon ve sosyal medya aracılığıyla da ulaşabiliyorlar." dedi. Yarımada genelinde artık tanınır hale geldiğini, bu sektördeki kişilerin kendisine çok destek olduğunu belirten Özkurt, şöyle konuştu: "Eşyaları kaybolan insanlar benimle tekne kaptanları sayesinde irtibata geçiyor. Ben de dalışımı gerçekleştiriyorum. Şu ana kadar su altından takma diş, gözlük, klima, telefon, yüzük, kolye gibi çok sayıda eşya çıkarttım. Eşyalarına yeniden kavuşan insanlar çok mutlu oluyor. Yaklaşık 50 metreye kadar tüplü dalabiliyorum. Su altı çok ayrı bir dünya. Orada dünyadan uzaklaşıyorsunuz ve daha özgür oluyorsunuz. Şimdiye kadar gelen taleplerin çoğunu yerine getirdim. Denize düşen malzeme büyük olunca daha kolay bulunuyor. Denize düşen eşyayı ortalama yarım saat, 45 dakikada çıkartıyorum. Günde ortalama üç kez dalıyorum. İşimi resmi olarak yapıyorum ve devlete vergimi de ödüyorum. Dede mesleğim olduğu için bu işi elimden geldiğince yapmaya devam edeceğim."

Özkurt, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, yaz ve kış aylarında denizlerdeki atıkları ve hayalet ağları temizlemek için çalıştığını sözlerine ekledi.

Yaklaşık 30 yıldır Bodrum'da yaşamını sürdüren tekne kaptanı Özkan Önder de Özkurt'u çocukluğundan bu yana tanıdığını ve çok sevdiğini, Özkurt'un çok azimli ve çalışkan bir kişiliğe sahip olduğunu belirtti. Kendisine sınavlarında da yardımcı olduklarını dile getiren Önder, "Bütün kurslara ve sınavlara girdi ve alnının akıyla sertifikalarını aldı. Bölgemizde deniz dibinde kalan ağları ve atıkları topluyor. Denize arada özel eşyalarımızı düşürüyoruz. Kendisi o konuda da çok yetenekli bir kardeşimiz. Yüzüğümü düşürmüştüm, hiç bulunmayacak bir şeydi, otların arasından onu bulup çıkarttı." ifadelerini kullandı.

Etiketler : muğla bodrum dalgıç balık adam
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