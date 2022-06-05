Balı yakalayan ödülü kapar

Van'da 2 bin 225 metre rakımlı Kurubaş Geçidi zirvesi sıra dışı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Arıcılar Birliği'nce 2. kez düzenlenen 'Bal Yuvarlama Yarışması'nda arıcılar dik yamaçtan yuvarlanan bal kutusunu yakalamak için mücadele etti.



Kutunun peşinde ter döken 15 arıcı, zaman zaman düşerek yaralanmalarına rağmen yarışı bırakmadı. 5 kiloluk bal kutusunu finalde kucaklamayı başaran Fatih Gülek'e çeyrek altın hediye edildi. Yarışmacılar daha sonra halay çekerek eğlendi.