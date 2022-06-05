VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Karaismailoğlu: Çevreci yatırımlarla ekonomiye yıllık 28,2 milyar dolar katkı sağlıyoruz
CANLI: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Başkan Erdoğan'dan çiftçilere müjde
Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti!
Başkan Erdoğan'dan 'Dünya Çevre Günü' mesajı
Rusya destekli sinsi plan devrede
Yerli ve milli silahlar sahaya indi
"Türkiye eski Türkiye değildir"
Putin'den Batı'ya füze uyarısı
Kamuda enflasyon düzeltmesi
Cephe hatları güçlendirildi! Operasyon an meselesi
Mehmetçik misliyle karşılık verdi!
Su altı polisleri Seyhan Gölü'nde çöp topladı
Kazakistan, yeni yönetim modelinin inşası için sandık başında
Japon firmaların toplam araç üretimi nisanda yüzde 20,1 düştü
Mercedes, dünya çapında yaklaşık 1 milyon aracını geri çağıracak
A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz: İkinci yarıdaki hareketliğimizle bu skoru bulabildik
İskandinav güvenliğinin değişen parametreleri
Kibyra Antik Kenti'nde 'Medeniyetler Arası Müzik Mozaiği' konseri
Siirt'te şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Mevzilerden kaçan PKK tünel kazıp silah saklıyor
Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kentin bombalandığını duyurdu
LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı
05 Haziran 2022 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:05 Haziran 2022 Pazar 15:30:00

Balı yakalayan ödülü kapar

ABONE OL

Van'da 2 bin 225 metre rakımlı Kurubaş Geçidi zirvesi sıra dışı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Arıcılar Birliği'nce 2. kez düzenlenen 'Bal Yuvarlama Yarışması'nda arıcılar dik yamaçtan yuvarlanan bal kutusunu yakalamak için mücadele etti.

Van'da 2 bin 225 metre rakımlı Kurubaş Geçidi zirvesi sıra dışı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Arıcılar Birliği'nce 2. kez düzenlenen 'Bal Yuvarlama Yarışması'nda arıcılar dik yamaçtan yuvarlanan bal kutusunu yakalamak için mücadele etti.

Kutunun peşinde ter döken 15 arıcı, zaman zaman düşerek yaralanmalarına rağmen yarışı bırakmadı. 5 kiloluk bal kutusunu finalde kucaklamayı başaran Fatih Gülek'e çeyrek altın hediye edildi. Yarışmacılar daha sonra halay çekerek eğlendi.

Etiketler : Balı yakalayan ödülü kapar Van Kurubaş Geçidi zirvesi
Coşkun Sabah şarkılarıyla büyüdüm

Coşkun Sabah şarkılarıyla büyüdüm
‘En güzelinden' buluşma

‘En güzelinden' buluşma
Şimdi galada yandık

Şimdi galada yandık
Oğuz Aral adını yaşatacak

Oğuz Aral adını yaşatacak
Çok aşığım!

Çok aşığım!
Yeni bir sergi olabilir

Yeni bir sergi olabilir
Baba acısı

Baba acısı
İki kardeş hikayesinde

İki kardeş hikayesinde
Edis üçledi

Edis üçledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX