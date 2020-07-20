20 Temmuz 2020 Pazartesi 23:17:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2020 Pazartesi 23:17:00
Balçova'daki yangın kontrol altında
Kaynak: AA
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Balçova ilçesinin Barış Mahallesi'nde bulunan bir evde çıkan yangının otluk alana sıçraması üzerine, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 1 dozer, 1 helikopter ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait itfaiye araçları müdahale etti.
Yangında 2 ev zarar görürken, müdahalenin sonunda yangın kontrol altına alındı.
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