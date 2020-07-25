Bakırköy'de bir işçinin kafasına kepçe düştü

Bakırköy'de bir işçinin kafasına kepçe düştü

İstanbul Bakırköy’de yol bakım çalışması gerçekleştiriliyordu. Gerçekleştirilen yol bakım çalışması sırasında kepçelerden birinin hidrolik sisteminde arıza meydana gelmesi sonucu korkunç bir kaza yaşandı.

KEPÇE, İŞÇİNİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Arıza yapan iş makinesinin kepçesi bir işçinin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kepçe altında kalan 50 yaşındaki Zeynel isimli işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI



Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.