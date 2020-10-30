Trafoda patlama: 1'i ağır 2 yaralı

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30 Ekim 2020 Cuma 07:12:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 07:12:00

Bakım yapılan trafoda patlama: 1'i ağır 2 işçi yaralandı

Kaynak: IHA

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gece saatlerinde bakım yapılan trafoda meydana gelen patlamada sırasında 1'i ağır 2 işçi yaralandı.

Olay Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Rauf Orbay Caddesi üzerinde park içinde bulunan trafoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafo içinde bakım çalışması sırasında kısa devre yapması sonucu tellerin soğutulması için kullanılan yağın patlaması sonucu, bakım çalışması yapan Sedat K.(34) ve Salih D.(34) yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sedat Kardeş’in durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise patlama yaşanan trafoda soğutma çalışması yaptı. Trafoda hasara neden olan patlama nedeniyle bölgeye bir süre elektrik verilemeyeceği öğrenildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Etiketler : KOCAELİ PATLAMA TRAFO BAKIM
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