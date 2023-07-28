Bakan Tunç, eski Başbakan Yardımcısı Kaynak'ın vefat eden annesinin cenaze törenine katıldı
Kaynak: AA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın 85 yaşında vefat eden annesi Sıdıka Kaynak'ın cenaze törenine katıldı.
Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden Sıdıka Kaynak'ın cenazesi, Adalet Bakanı Tunç'un da katılımıyla Abdulhamithan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedildi.
Cenaze namazına, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.
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