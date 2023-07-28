VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MB, Cumhurbaşkanı kararıyla göreve atanan yeni başkan yardımcılarının öz geçmişlerini paylaştı
Bakan Yerlikaya: Dünyada bu noktada en iyisiyiz
"Kerbela şehitleri hepimizin şehidi, davaları hepimizin davasıdır"
TÜGVA: Bütün genç arkadaşlarımızın derdine derman olmak istiyoruz
Çin: Rusya'yla ilişkilerimiz normal ekonomik ve ticari işbirliği üzerine
Danimarka'da aşırı sağcı grup cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı
28 Temmuz 2023 Cuma 16:21:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 16:21:00

Bakan Tunç, eski Başbakan Yardımcısı Kaynak'ın vefat eden annesinin cenaze törenine katıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın 85 yaşında vefat eden annesi Sıdıka Kaynak'ın cenaze törenine katıldı.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden Sıdıka Kaynak'ın cenazesi, Adalet Bakanı Tunç'un da katılımıyla Abdulhamithan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedildi.

Cenaze namazına, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Etiketler : Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Annenin Cenaze Töreni
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Kibariye'yle düet geliyor

Kibariye'yle düet geliyor
Deprem fobisine Tiny House çözümü

Deprem fobisine Tiny House çözümü
Gizem Karaca: Organik besleniyorum

Gizem Karaca: Organik besleniyorum
Arabamı kendim yıkarım

Arabamı kendim yıkarım
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok
Seyirci beyazperdeye dönecek

Seyirci beyazperdeye dönecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX