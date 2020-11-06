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06 Kasım 2020 Cuma 21:52:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 21:52:00

Bakan Koca'dan İstanbul'daki devlet hastanelerine ziyaret

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece devlet hastanelerini ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece devlet hastanelerini ziyaret ettiğini belirterek, "Bu üç hastane, hasta sayılarımızın arttığı İstanbul'da salgına karşı verilen savaşın önemli merkezlerinden. Yaptığımız toplantılarda, yatak kapasitelerini, hasta yüküne karşı yapılması gerekenleri ele aldık" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraf da yer aldı.

Etiketler : Fahrettin Koca koronavirüs istanbul
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