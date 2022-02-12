12 Şubat 2022 Cumartesi 19:51:00 - Güncelleme:12 Şubat 2022 Cumartesi 19:51:00
Bakan Koca ağır hasta sayısını paylaştı
Türkiye'de son 24 saatte 448 bin 347 COVID-19 testi yapıldı, 86 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 272 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedavisi devam eden ağır hasta sayısı bin civarında" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedavisi devam eden ağır hasta sayısı 1.000 civarında. Vaka sayıları hayli düşükken ağır hasta sayımız bunun üstünde oluyordu. Aşının bu sonuçta etkisi büyük, Omicron'u da hesaba katmalıyız. Şartlar lehimizdeyken, 65 yaş üstünü ve kronik hastaları koruyarak vefatları azaltalım." dedi.
Tedavisi devam eden ağır hasta sayısı 1.000 civarında. Vaka sayıları hayli düşükken ağır hasta sayımız bunun üstünde oluyordu. Aşının bu sonuçta etkisi büyük, Omicron'u da hesaba katmalıyız. Şartlar lehimizdeyken, 65 yaş üstünü ve kronik hastaları koruyarak vefatları azaltalım. pic.twitter.com/rDkT3rnEzX— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 12, 2022