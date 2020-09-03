Bakan Gül'den flaş açıklamalar: Önemli bir yol haritası olacaktır
İnsan Hakları Eylem Planı hakkında açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül "Hak ve özgürlüklere ilişkin standartları daha da yükseltmek için önemli yol haritası olacaktır." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "İnsan olmanın onurunda, insan haklarının eşit temelinde buluşarak nefretin, ırkçılığın, ayrımcılığın üstesinden gelebiliriz." dedi.
Gül, "İsveç ve Norveç’te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e yapılan saldırıların hemen ardından bu defa Fransa’da Charlie Hebdo dergisi çirkin bir provokasyonu sahneye koymaya hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.
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