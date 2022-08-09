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09 Ağustos 2022 Salı 14:12:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2022 Salı 14:12:00

Bahçeler QUA Granite'in Vitoria Anthracite ürünü ile yenileniyor

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Qua Granite'in taş görünümlü, mat yüzeyli çevre dostu Vitoria Anthracite ürünü ile bahçelerinizde fark yaratın.

Dış alanlara özel olarak üretilen Qua Granite'in Vitoria Anthracite ürünü, özel kalınlığı sayesinde uygulama esnasında kırılma ve çatlamalara karşı dayanıklılık gösteriyor. Dayanıklılığı sayesinde zaman içinde değişime uğramıyor. Don ve yüksek ısıya dayanımının yanı sıra tuz, küf, yosun ve böcek ilaçlarına karşı direnç gösteriyor. Yüzde 0,1'in altında su emme düzeyi, kolay temizlene bilirliği ve kayma önleyici özelliği ile dış mekanların vazgeçilmez ürünü oluyor.

45x90 ve 60x90 ebat seçenekleriyle teras, balkon, çatı güneşlenme alanları, veranda, sahil, plaj, yüzme havuzu, otomobil yolları, metro, havalimanı, istasyon, park, yeraltı geçidi ve villa bahçesi gibi yoğun trafiğe sahip olan alanlarda güvenle kullanılabiliyor.

Uzman döşeme ustası gerektirmeden pratik bir şekilde uygulaması yapılabilen Vitoria Anthracite ürünü, uygulandığı alandan kolaylıkla sökülebiliyor ve başka bir alana tekrar döşenebiliyor.

Qua Granite'in Vitoria Anthracite ürünü, yürüme yolları, çakıl ve kum alt katmanlar oluşturmak için çimen üzerine kuru döşeme şeklinde uygulanabilir. Kuru döşeme sistemi sayesinde ve geleneksel betonarme zemin hazırlanması gerekmediğinden, üzerlerinde yürünmeye ve kullanılmaya hemen başlanabilir.

Ekolojik olarak sürdürülebilir ve çevre dostu olan tüm QUA Granite ürünleri için qua.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Etiketler : Qua Granite Vitoria Anthracite ürünü Kuru döşeme sistemi
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