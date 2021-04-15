Bahçede taş müzesi

Kayseri Hacılar ilçesi Yediağaç mahallesinde yaşayan mobilyacı Mahmut Gengeç (61), 20 yıl önce evine giderken yol kenarında hafriyat içinde yalak taşı gördü. Taşı alarak evinin bahçesine götürdü. Ardından bu tür taşlara merak saran Gengeç, kuyu ağzı, şırahane, değirmen, soku ve dam bacası gibi taşları biriktirmeye başladı. Gengeç, farklı türlerdeki 400 taş ile evinin bahçesini müzeye çevirdi.

Mahmut Gengeç, eski dönemlerde kullanılan taşların kendisinde merak uyandırdığını belirterek, "Tarihe her zaman merakım vardı. Hikayem 20 yıl önce yol kenarında bulduğum bir taştan başlıyor. Bahçemde oluşturduğum 400 eserlik taşların bir kısmını para ile satın alırken, diğer kısmı da tarafıma hediye edildi. Geçmiş dönemlerde kullanılan birçok taşı değerlendirmek amacıyla aldım. Bahçeme müze kurma nedenim, insanların ziyaret etmeleri ve bu eserleri görmeleridir. Son dönemlerde ilçemizde başlayan kentsel dönüşüm nedeniyle tarihi niteliği taşıyan birçok taşı arabamla alarak müzeme getirdim. Umarım müzemi daha da büyüteceğim" diye konuştu.