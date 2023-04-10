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10 Nisan 2023 Pazartesi 14:13:00 - Güncelleme:10 Nisan 2023 Pazartesi 14:13:00

Baharın müjdecisi akademik kuzular

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Bilimsel araştırmalar için kurulan Kangal Koyunu 'Araştırma Çiftliği'nde ilk akademik kuzular doğdu.

Yaklaşık bir yıl önce Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi tarafından Sivas'a has ırk olan Kangal Akkaraman koyunlarını incelemek, ıslah etmek ve verim özelliklerini ortaya çıkartmak için Araştırma Çiftliği kuruldu.

Bu çiftlikle birlikte veterinerlik öğrencileri uygulamalı eğitim de alabilmeye başladı. Doğumların devam ettiği ve koyunların yarısının kuzuladığı çiftlikte baharın müjdecisi olan ilk akademik kuzular da gözlerini dünyaya açtı.

Etiketler : kangal koyunu kuzu sivas bahar

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