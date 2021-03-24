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24 Mart 2021 Çarşamba 14:43:00 - Güncelleme:24 Mart 2021 Çarşamba 14:43:00

Baharın müjdecileri İstanbul'da

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Kuşların göç güzergahında bulunan İstanbul, yüzlerce leyleğe ev sahipliği yapıyor.

Sürüler halinde kuzeye göç eden leylekler, Başakşehir'de bulunan Şahintepe Mahallesi'ndeki yeşillik alana konarak, dinlendi. Bir süre bölgede kalan leylekler daha sonra sürü halinde yollarına devam etti.

Leyleklerin oluşturduğu görsel şöleni izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Mahalle sakini Yunus Haydaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, leyleklerin her göç döneminde Şahintepe'de mola verdiklerini belirtti.

Haydaroğlu, çevredekilerin beslenebilmeleri için leyleklere yiyecek verdiklerini, leyleklerin bir kısmının da burada beklediğini ifade etti.

Etiketler : leylek istanbul bahar
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