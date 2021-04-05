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05 Nisan 2021 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:05 Nisan 2021 Pazartesi 18:00:00

Baharın müjdecileri Ağrı'da

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Her yıl ilkbahar aylarında Ağrı'nın Yakınca Köyü'ne gelen 2 leylek, yaz mevsimini eski elektrik direklerindeki yuvalarında geçiriyor.

Her yıl ilkbahar aylarında Ağrı'nın Yakınca Köyü'ne gelen 2 leylek, yaz mevsimini eski elektrik direklerindeki yuvalarında geçiriyor. Sonbahara kadar burada konaklayan leylekler, kışın gelmesiyle sıcak iklime sahip bölgelere göç ediyor. "Baharın müjdecisi" olarak bilinen leyleklerin, karların erimesi ve havaların ısınmaya başladığı bugünlerde tekrar köye gelmesi, yöre halkını sevindirdi. Direklerdeki yuvalarında konaklayan leylekler drone ile görüntülendi.

Etiketler : Baharın müjdecileri Yakınca Köyü leylekler
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